So viel trinken Österreicher im EU-Vergleich

Im Jahr 2019 trank jeder Mensch ab 15 Jahren in Österreich durchschnittlich 12,2 Liter reinen Alkohol. Weniger wurde unter anderem in Italien und Schweden getrunken, mehr in Rumänien und Tschechien (siehe Grafik unten). Weltweit hätte unter den 15-bis 19-Jährigen mehr als jede fünfte Person (22 Prozent) Alkohol getrunken. Dass die Daten noch aus 2019 stammen, hat laut WHO den Grund, dass neuere wegen der Corona-Pandemie nicht zuverlässig auszuwerten gewesen seien.



Hier sehen Sie eine Grafik zum Alkoholkonsum in Europa.