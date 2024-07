Drohnenschwarm sucht Russland heim: Mind. 1 Toter

Ein Toter und zwei Verletzte in Belgorod

In der Grenzregion Belgorod starb nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow ein Mensch bei einem nächtlichen Angriff, zwei seien verletzt worden. Russische Luftabwehrsysteme hätten 38 Drohnen zerstört, darunter 21 über der Region Rostow und sieben über Kursk, erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau. Beide Gebiete grenzen an die Ukraine. Über Belgorod wurden laut Ministerium drei Drohnen zerstört. Die Region Wolgograd, die keine Grenze mit der Ukraine teilt, erwähnt das Ministerium nicht in seiner Aufzählung.