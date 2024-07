Keine französischen Waffen gegen Ziele in Russland

Im Fall eines Wahlerfolgs ihres rechtsnationalen Rassemblement National bei den Parlamentswahlen am Sonntag will Marine Le Pen verhindern, dass die Ukraine mit französischen Langstreckenwaffen Ziele in Russland angreifen kann – ganz im Gegensatz zu Präsident Emmanuel Macron, der sich sogar vorstellen kann, französische Truppen in die Ukraine zu entsenden.