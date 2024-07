Den Sommer auf den Teller bringen

Im Sommer ist die Vielfalt an saisonalen Produkten groß, denn alles steht in der Blüte. Auch die mediterrane Küche biete jede Menge Inspiration für sommerliche Gerichte. Bunte Salate, eine kühle Suppe oder ein Sorbet würden sich bestens für heiße Tage eignen, so der Profi. Da bei hohen Temperaturen vorwiegend leichte Gerichte bekömmlich sind, hat sich Daniel Kohler eingehend mit dem regionalen Fisch auseinandergesetzt.