Frankfurter „Tatort“: Neues Team für „Cold Cases“

Der Hessische Rundfunk wollte von Beginn an den neuen Frankfurter „Tatort“ zu etwas Besonderem machen. Das spiegelt sich nicht nur im „Cold Case“-Konzept wider, sondern man wollte auch die Internationalität und kulturelle Vielfalt Frankfurts abbilden und entschied sich deshalb für eine diverse Besetzung. Foroutan wurde in Teheran geboren, Hasanović in Bosnien-Herzegowina, beide zogen als Kinder nach Deutschland. Das passe gut zum international geprägten Rhein-Main-Gebiet, so der Hessische Rundfunk.