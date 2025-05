Weißer Ring meldet traurigen Rekord bei Opferhilfe

Für 99 Klientinnen und Klienten, denen der Weiße Ring unter die Arme griff, war der Arbeitsplatz zum Tatort geworden. Gewalt am Arbeitsplatz nimmt stetig zu, bemerkte der Weiße Ring. Betroffene berichten von Bedrohungen und Beschimpfungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Besonders betroffen sind Beschäftigte in Dienstleistungsberufen, in der Pflege und im Verkehrssektor.