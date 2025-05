Eine starke Familie: „Chiara ist eine Kämpferin“

Spenden für die Familie

Gabi gehört zu jenen Betreuerinnen, die (ehrenamtlich) vom Hospizverein aus Kinder begleiten. Solche, die so krank sind, dass sie nicht lange zu leben haben. Was für eine Stärke muss man dafür haben. Was für ein Herz. Was für wunderbare Menschen es gibt, die so viel für andere tun.