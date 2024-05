„Tatort“ geht lau in die verfrühte Sommerpause

Schwere Zeiten für alle „Tatort“-Fans: Schon heute beginnt die jährliche Sommerpause, sie soll dieses Mal elf Wochen dauern. Als Trostpflaster gibt es kommenden Sonntag noch einen neuen „Polizeiruf“, aber dann wird Krimi-Flaute herrschen. Die Pause ist heuer besonders lang, weil Sendeplatz geschaffen werden muss für zwei sportliche Großereignisse. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. Gute zehn Tage später starten am 26. Juli die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt Paris, die bis 11. August dauern. Auch Krimi-Wiederholungen werden in der Zeit rarer gesät sein als sonst.