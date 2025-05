„Cheers“-Biertrinker George Wendt gestorben

Auftritte am Broadway – als Frau

Wendt spielte in Dutzenden Fernseh- und Filmproduktionen mit. An der Seite von Robert De Niro und Annette Bening spielte er 1991 in dem Drama „Schuldig bei Verdacht“ mit. Mit Jamie Lee Curtis und Mel Gibson drehte er die Sci-Fi-Romanze „Forever Young“ (1992). Er wirkte auch in den Weihnachtskomödien „Santa Baby“ (2006) und „Santa Buddies“ (2009) mit.