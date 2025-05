Wenn Kunst Herzen bewegt – und Tieren in Not hilft

Ehrengast der Eröffnung war „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner, die eine Spende von 5.000 Euro für den Verein „Freunde der Tierecke“ entgegennahm. Sichtlich gerührt erinnerte sie in ihrer Dankesrede an das oft stille Leid vieler Tiere – gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen Tierarztkosten schlicht nicht mehr leisten können. „Arte Noah gibt nicht nur den Tieren eine Stimme – diese Initiative berührt Menschen im Herzen und bewegt sie zum Handeln“, so Entenfellner.