Heugabel statt Laptop: Was Hobbybauern bewegt

Erfolgsgeschichte über die Grenzen Tirols hinaus

Für Tirols Maschinenring-Obmann Christian Angerer fügt sich „Freiwillig am Bauernhof“ perfekt ein in eine Zeit, in der ansonsten jeder in seiner eigenen Blase lebt: „Wir freuen uns, dass die Idee aus dem Oberland so eine Erfolgsgeschichte geworden ist und mittlerweile ihren Weg bis in die Steiermark und nach Vorarlberg gefunden hat.“