Medizincheck! ÖFB-Kicker steht kurz vor Wechsel

Lange Zeit war der zur Saison 2021/22 von Rapid nach Köln gewechselte Ljubicic ein absoluter Leistungsträger bei den „Geißböcken“, die am vergangenen Wochenende den Meistertitel in der zweiten deutschen Bundesliga holten, gewesen. Zuletzt hatte der 27-Jährige aber nicht mehr überzeugen können, war ins Abseits geraten. Jetzt bahnt sich ein Wechsel an.