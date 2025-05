Serie reißt nicht ab: Erneut Bankomat gesprengt!

Der nächste Knall in der Serie von Bankomat-Explosionen erschüttert Österreich: In der Nacht auf Mittwoch schlugen erneut dreiste Kriminelle zu – diesmal im beschaulichen Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein in Tirol). Um exakt 3.39 Uhr wurde dort ein Bankomat in einer Sparkassen-Filiale regelrecht in die Luft gejagt.