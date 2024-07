Missbrauchsvorwürfe: Stronach erstmals vor Gericht

Die New Yorker Autorin Jane Boon berichtete im ORF-Radio von einem „bizarren Erlebnis“ mit Stronach. Die damals 19-jährige Studentin hatte den Milliardär in den 1980er-Jahren kennengelernt, weil ihre Universität mit Magna kooperierte. Der damals 54-Jährige habe sie mehrmals eingeladen, bei einem Managertreffen sei ihr Weinglas immer voll gewesen und Stronach habe darauf beharrt, dass sie in seinem Gästehaus übernachtet.