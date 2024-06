Magna-Milliardär Stronach erneut verhaftet

Stronach hat als Selfmade-Millionär in Nordamerika den Magna-Konzern aufgebaut, der vor allem in der Autoindustrie reüssierte. In Österreich wurde der heute 91-Jährige durch sein Sport-Investment im Fußball und Pferdesport sowie als Gründer der kurzzeitig auch im Nationalrat vertretenen Partei Team Stronach einer breiten Öffentlichkeit bekannt.