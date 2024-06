Stronach zur „Krone“ über Missbrauchsvorwürfe

„War freiwillig auf der Polizeistation“

Stronachs Anwalt in Österreich, Michael Krüger, erreichte den Milliardär frühmorgens Ortszeit in seiner Residenz in der Nähe von Toronto. „Es ist nicht richtig, dass ich festgenommen wurde. Vielmehr hat die Polizei bei mir angerufen und ich habe mich dann freiwillig zur Polizeistation begeben. Dort wurde ich befragt und ich habe meine Aussagen dementsprechend abgegeben“, lässt der gebürtige Steirer der „Krone“ ausrichten.