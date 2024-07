ÖFB-Damen auf den Spuren der Weltmeister von 2010

Auf einen ähnlichen Effekt hofft man jetzt auch im Lager der ÖFB-Damen, die am Freitag in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in Altach auf Polen treffen und am Montagnachmittag im Montafon erwartet werden. Eileen Campbell und Co. werden wie einst die Spanier auf dem Trainingsgelände des Aktivparks ihre Vorbereitungseinheiten absolvieren. Anders als die Iberer seinerzeit, logieren Teamchefin Irene Fuhrmann und ihre Spielerinnen allerdings nicht im Schrunser Löwen Hotel, sondern im 4 Sterne Superior Alpenhotel Montafon.