Weil sie zögerte: Frau stürzte beim Canyoning ab

Angst vor Zwölf-Meter-Sprung

Zwölf Meter müssen die Teilnehmer an dieser Stelle in eine Gumpe springen. Das war der 23-Jährigen dann in letzter Sekunde wohl doch zu riskant. Sie nahm zwar Anlauf, stoppte aber kurz vor dem Absprung wieder. Dadurch rutsche sie am Felsen aus und stürzte in die Tiefe.