Felsenkeller: Hier hucken alle gern z‘samm‘

Als Gäste gekommen, als Freunde gegangen, ist über der Eingangspforte vom Felsenkeller in der Klagenfurter Schleppekurve zu lesen. Was das heute bedeutet, erklärt Franz Huditz, der die legendäre Gastwirtschaft mitten in Corona 2021 übernommen hat: „Wir sind ein Wirtshaus, wo sich wirklich jeder trifft – vom Anwalt über den Bierführer bis zum Unternehmer sitzen bei uns alle zusammen.“ Politiker nicht zu vergessen, die an den urigen Holztischen schon Koalitionen geschmiedet oder neue Plakatkampagnen entworfen haben.