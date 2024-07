Traurige Hochsaison in den Tierheimen!

An einem Badeteich in Wien wurde unlängst eine weiße Katze in einer zugeklebten Transportbox ihrem Schicksal überlassen (siehe Bild unten). In einem Waldstück entdeckten Wanderer einen an einem Baum angebundenen, völlig dehydrierten Hund. Vor dem Müllraum eines Supermarktes stand ein Käfig mit einer Zwergkaninchenmutter samt Nachwuchs – in der Sonne, bei 37 Grad Außentemperatur.