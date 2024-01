Nach Weihnachten: Keine Tiere für überfüllte Heime

Viele Anfragen nach tierischen Weihnachtsgeschenken

Im Tierschutzheim Sonnenhof flatterten kurz vor Weihnachten unzählige Anfragen ins Haus. Doch dem Wunsch nach tierischen Weihnachtsgeschenken wurde durch eine Vergabesperre ein Riegel vorgeschoben. Die Tierheime haben in den vergangenen Jahren gegen den Trend gekämpft, indem sie in der Vorweihnachtszeit keine Haustiere mehr vermitteln. Diese Maßnahme scheint nun endlich Früchte zu tragen. So auch bei „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf. Dennoch erinnert sich die Besitzerin Alice Siebenbrunner an einen ungewöhnlichen Vorfall zurück: „Vor zwei Jahren stand kurz vor Weihnachten ein Mann vor meiner privaten Haustür und forderte ein Katzenbaby als Last-Minute-Geschenk für seine Tochter.“