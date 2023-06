Flugreise mit Haustier: Das müssen Sie wissen

Die Privatfluglinie „K9 Jets“ sorgte aktuell für Schlagzeilen. Sie bietet tierfreundliche Flüge von New York, Lissabon und London an, bei der auch größere Vierbeiner nicht in den Frachtraum verbannt werden, sondern in der Kabine mitfliegen dürfen. Ein Ticket kostet zwischen 8300 und 10.250 Euro, Hund oder Katze zahlen nichts extra. Binnen kürzester Zeit waren alle Plätze ausverkauft - wer es sich leisten kann, zahlt gerne für Luxus und Sicherheit.