Sportbegeisterte Kinder stehen in den Startlöchern

Das Zeugnis ist endlich in der Tasche, die Schulsachen sind bestens verstaut – somit können die Fußball- und Sportsachen hervorgeholt werden! Die gute Nachricht: Bereits am kommenden Montag fällt der Startschuss für die Fußball- und Sportcamps von Didi Constantini und Andi Schiener – und zwar in Sölden. Danach folgen Ischgl, Ehrwald, Pfunds, Oberperfuss und Imst.