Junge Stargeigerin trumpft mit Müll-Violine auf

Ein wahres Recycling-Wunder schlägt gerade in Italien große Wellen, mitten drin eine junge Kärntnerin. Zur Vorgeschichte: Der glückliche Finder, der die Geige in einem Müllcontainer gefunden hatte, brachte sie zu einem Musiklehrer, der sie restaurieren ließ und dabei entdeckte, dass es sich um ein wertvolles Instrument aus dem 18. Jahrhundert handelte, das etwa 60.000 Euro wert ist. „Auf dem Etikett stand ,restauriert 1935‘. Ich dachte, die Geige könnte aus dem 19. Jahrhundert stammen. Erst später stellte sich heraus, dass sie viel älter ist“, erklärte Matteo Fanni Canelles, Direktor der Ars Nova Akademie in Triest, dem das Instrument übergeben wurde.