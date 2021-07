Meisterleistungen bei „prima la musica“ in Ossiach

Kinder, ihr ward großartig! Jeder von euch, hat einen Lastwagen voller Eiskugeln verdient„, freute sich der künstlerische Leiter Johannes Hirschler nach fünf Tagen “prima la musica„ in der CMA Ossiach. Die Pandemie hat es den Kindern diesmal besonders schwer gemacht. Ein Jahr lang hatten die Talente der Musikschulen des Landes keinen Konzertauftritt. Monatelang wurden sie via Internet unterrichtet. “Für uns war das mit den 3G-Kontrollen, Check-in, den Testungen ein Kraftakt. Das Engagement, das Lächeln der kleinen Musiker hat für alle Mühen belohnt", so Musikschulchef Gernot Ogris.