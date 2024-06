Musiker-Elite des Landes räumt in Brixen Gold ab

Das Niveau der Österreich-Elite ist hoch

Auch Gitarrist Samuele Ogris (17) aus der Musikschule Rosental brillierte. „Das Niveau der Musiker aus ganz Österreich ist unglaublich hoch. Umso mehr freue ich mich, dass ich ganz vorne dabei sein darf“, so Samuele. Er ist Schüler am Musikgymnasiums Viktring und will nach Matura und Zivildienst Konzertfach studieren. 20 Minuten dauerte sein Programm: „Das stundenlange Üben hat sich gelohnt.“