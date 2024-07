Jeder dritte Platz beim Medizintest blieb leer

Rund 11.900 Bewerber stellten sich am Freitag dem Aufnahmeprozess der Medizinuniversitäten. Der MedAT (Medizinaufnahmetest) für die 320 Studienplätze an der Linzer Kepler-Uni fand in der Messe Wels statt. Von den 1975 Kandidaten, die sich online angemeldet hatten, nahmen allerdings nur 1511 tatsächlich daran teil.