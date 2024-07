4 Haiangriffe während Feierlichkeiten zum 4. Juli

Haie beißen auf Nahrungssuche zu

Haiangriffe sind an der texanischen Küste zwar selten, aber nicht ungewöhnlich. „Haibegegnungen dieser Art kommen in Texas nicht häufig vor“, so auch die Behörden in einer Erklärung: „Wenn Haibisse vorkommen, handelt es sich in der Regel um eine Verwechslung.“ Die Tiere seien eigentlich auf der Suche nach Nahrung.