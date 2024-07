Die Ex-Altacher sind eher schwer vermittelbar

Normaler Trainingsalltag

In Altach geht in der Vorbereitung alles den normalen Gang. Lediglich die angeschlagenen Madritsch und Diawara sind derzeit nicht im Mannschaftstraining. Das nächste Testspiel für die am 4. August beginnende Bundesligasaison bestreiten die Rheindörfler schon morgen (10.30) beim Zweitligisten SW Bregenz.