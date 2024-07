Neues Umspannwerk: „Rückgrat der Energiewende“

Investitionen in Versorgungssicherheit

„Das alte Werk aus den 50er-Jahren war wie ein Großvater der Stromversorgung. Das neue haben wir für zukünftige Anforderungen mit Reserven konzipiert“, erklärt Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin Kärnten Netz, und Geschäftsführerkollege Michael Marketz blickt schon in die Zukunft: „Mit einer neuen 110-kV-Leitung in der Region werden wir die Versorgung in Zukunft gut absichern.“ In dieses Projekt sollen 90 Millionen Euro fließen. Wenn die Planung abgeschlossen ist und es Einigung mit Grundstückeigentümern gibt, soll das Projekt bereits Anfang 2025 zur Genehmigung eingereicht werden.