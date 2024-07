Kalifornien: 25.000 auf Flucht vor Waldbrand

Hitzewelle mit bis zu 46 Grad steht bevor

In den kommenden Tagen steht in weiten Teilen der USA die nächste Hitzewelle bevor. In Kalifornien werden Temperaturen von bis zu 46 Grad Celsius erwartet. Die Feuerwehr fürchtet, dass die Menschen durch privates Feuerwerk am Unabhängigkeitstag am 4. Juli weitere Brände entfachen.