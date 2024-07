Mit Stromunterstützung empor zur Bayreuther Hütte

Teilweise kraftraubender Anstieg

Der teilweise kraftraubende Anstieg zur Bayreuther Hütte beginnt hier. Für sportliche Senioren-E-Biker ist der gut ausgebaute Forstweg jedoch durchaus zu bewältigen. In zahlreichen Kurven schlängelt sich der Weg in die Höhe. An der Abzweigung auf 1342 Meter Höhe halten Sie sich links (Beschilderung beachten).