Wüste Schlägerei bei Fest in Grazer Volksschule

Die Schulfeste, die aktuell in der gesamten Steiermark stattfinden, haben vor allem eines gemeinsam: In entspannter und friedlicher Atmosphäre lässt man das auslaufende Schuljahr noch einmal Revue passieren, Kinder dürfen ihren Eltern und Freunden noch einmal präsentieren, was sie gelernt haben und gemeinsam werden Pläne für die Ferien geschmiedet.