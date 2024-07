Streit zwischen Schülern und Eltern eskalierte

Zwei unterschiedliche Prozesse mit zwei unterschiedlichen Angeklagten gingen am Montag in Feldkirch über die Bühne. Das Thema: Gewalt. Die Täter: Jugendliche. Im ersten Fall geht es um einen 14-jährigen Syrer, der sich wegen gefährlicher Drohung und Diebstahl verantworten musste. Der bislang Unbescholtene war im Februar mit den Eltern seiner im Unterland wohnhaften Freundin in Streit geraten, weil diese ihm immer wieder heimlich Geld zukommen ließ. Als der Schüler dann auch noch 15 Euro aus dem unversperrten Auto der Eltern seiner Freundin klaute, kam es in einem „klärenden Gespräch“ zum Eklat.