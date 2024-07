ÖFB-Juwel bei Champions League-Klub im Training

Das torlose Test-Remis der Altacher gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in Bludenz war am Dienstag sehr gut besucht. Das lag aber nicht nur am Team von Trainer Joachim Standfest, sondern vor allem auch an einem Spieler der Schwaben: Christopher Olivier, Ländle-Legionär in Schwaben, der in dieser Saison noch Großes vorhat.