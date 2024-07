Lehrer berichten über“Hass zwischen den Kulturen“

Die Ferien haben begonnen, viele Lehrer brauchen aber wohl noch eine Weile, um das abgelaufene Schuljahr zu verdauen. Denn die Zustände an Wiens Schulen werden immer schlimmer, das untermauern auch Berichte zweier Volksschullehrerinnen aus dem 23. Bezirk. Besorgniserregend wären überdies die häufigen Suspendierungen und Polizeieinsätze an der Schule. Zum Beispiel bedrohen Sechsjährige ihre Mitschüler beim Mittagessen mit dem Messer. Auch die Bemühungen der Lehrkräfte, die Kinder in das österreichische Leben und die Kultur zu integrieren, gehen oft ins Leere.

