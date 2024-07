„Hawk Tuah“-Girl erklärt, wofür sie zu jung ist

„Hawk Tuah“-Girl

Wenn Sie sich jetzt fragen, warum diese Haliey so berühmt ist, dann sind sie vermutlich eher weniger in den sozialen Medien unterwegs. Denn dort gibt es wohl kaum eine Timeline mehr, in die das blonde Cowgirl mit dem breitesten Südstaaten-Akzent, den man sich nur vorstellen kann, in den letzten Tagen wohl nicht gespült wurde.