„Ich weiß, dass ich vielen immer noch helfen kann“

Seit Sommer ist der Köstendorfer vereinslos. Eine Situation, die viele Profikicker stressen würde. Bei „Goigi“ ist’s anders: „Mir geht es aktuell richtig gut, ich bin völlig entspannt.“ Einige Mannschaften dürften Interesse am Offensivspieler haben. „Ich muss von einem Verein das Vertrauen und die Wertschätzung spüren. Dann kann ich meine Leistung bringen. Ich weiß, was in mir steckt und dass ich vielen Klubs immer noch helfen kann.“