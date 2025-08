Fahrt in Richtung Salzburg endete mit Handschellen

Mit offenem Haftbefehl in den Urlaub zu fahren, ist keine gute Idee. So klickten am Mittwochvormittag in Piding Süd bei der Rastanlage für einen 37-Jährigen die Handschellen. Der Mann war mit einem niederländischen Fahrzeug in Richtung Salzburg unterwegs, als er der Grenzpolizei ins Netz ging.