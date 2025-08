Zwei Verletzte nach Auffahrunfall bei Hallein

Am Nachmittag des 5. August kam es auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach, kurz nach der Auffahrt Hallein, zu einem schweren Auffahrunfall. Ein 29-jähriger bosnischer Staatsbürger prallte mit seinem Klein-Lkw ungebremst in das Heck eines am Stauende stehenden Pkw.