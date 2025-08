Pkw stürzt 100 Meter ab – drei Männer verletzt

Am Dienstagabend fuhr ein 22-jähriger Rumäne mit einem Pkw auf einem Forstweg von Wagrain in Richtung St. Johann. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und stürzte rund 100 Meter eine steile Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach und kam im Gestrüpp zum Stillstand.