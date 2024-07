Rot-weiß-rotes Momentum | Immer wieder…

Immer wieder . . . „Gruppensieger, Gruppensieger, hey“ oder „Sieg!“, „Sieg!“, Sieg!“: Ein Erlebnis, unter den siegestrunkenen österreichischen Fans vor einer Woche im Berliner Olympiastadion dabei sein zu dürfen. Sie schrien ihre Freude laut hinaus, stimmten mitreißend Gesänge an. „I Am from Austria“ sowieso, „Oh, wie ist das schön, so schön, so schön!“ und das längst legendäre „Immer wieder, immer wieder Österreich!“. Dieses „Immer wieder“ stimmt dieser Tage wie wahrscheinlich nie zuvor. Die Fußball-Euphorie, die in uns Österreichern so lange geschlummert hat, die wir aber selten bis nie so richtig ausleben konnten: Jetzt erfasst sie das Land!