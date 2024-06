Freudentränen machen Fan zum Internet-Hit

Als das Fußballspiel vorbei war, habe ich auf mein Handy geschaut und hatte fast 200 Benachrichtigungen“, erzählt Markus Berger. Warum, das wurde ihm erst beim Lesen der ersten paar Nachrichten klar: Die TV-Kameras hatten den Salzburger beim EM-Sieg der Österreicher gegen Polen ins Visier genommen, als er im Stadion in Berlin hochemotional „I Am From Austria“ mitsang. Sogar Freudentränen kullerten dabei über das Gesicht des Salzburgers.