200 Österreicher im Traumurlaub gestrandet

Nach Anfrage der „Krone“ bestätigte auch das Außenministerium den verzwickten Fall: „Anscheinend kämpft die Airline mit finanziellen Schwierigkeiten und deshalb sind zahlreiche heimische Staatsbürger in Bulgarien gestrandet. Wir stehen momentan mit 80 Staatsbürgern in Kontakt. Eine Österreicherin brauchte bereits Medikamente und wurde von uns versorgt“, heißt es vom Wiener Minoritenplatz. Indes war die rumänische Billig-Airline naturgemäß nicht für ein Statement erreichbar. Man arbeitet wohl unter Hochdruck an einer befriedigenden Lösung, doch die dürfte noch ein wenig dauern!