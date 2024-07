Lehrer-Frust oder doch Traumberuf für Jugend?

Was die Junglehrer motiviert

Die Gruppe ist hochmotiviert: „Kinder sind im Volksschulalter noch so formbar. Man kann in dieser Lebensphase so viel mitgeben“, sagt Elisa Hofstadler über ihre Motivation, Lehrerin zu werden. Marion Höfurtner sieht es ähnlich: „Ich mag Kinder total gern. Sie geben einem viel zurück.“