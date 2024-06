Totes Pensionisten-Paar erst nach Tagen gefunden

Schreckliche Entdeckung am Samstag, neun Uhr am Vormittag, bei einem Einfamilienhaus in Linz: Im Garagenbereich wurden die Leichen der Besitzer gefunden. „Der genaue Hergang der Tat muss erst rekonstruiert werden, eine Obduktion der Leichen wurde angeordnet“, bestätigte Florian Roitner von der Linzer Staatsanwaltschaft den Polizeieinsatz.