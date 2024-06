Auf Glashäuser folgt neues Grätzel im Nonntal

Gärtnerei mischt bei Projekten mit

Bei beiden Bauprojekten mischt die 1929 in Salzburg eröffnete Gärtnerei kräftig mit. Doll wird laut ersten Plänen in dem Gebäude der größte Mieter sein. Ein Interview wollte Jörg Doll auf „Krone“-Anfrage noch nicht geben. Man sei noch am Anfang, begründet er.