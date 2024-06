Luft nach oben für den gemeinnützigen Wohnbau

„Krone“: Herr Gehbauer, am Montag wird die Wanderausstellung „Wohnen mit Zukunft“ in Feldkirch eröffnet. Was ist Sinn und Zweck dieser Ausstellung?

Michael Gehbauer: Die 2023 eröffnete Ausstellung, die bereits in Wien, Graz und Linz zu sehen war, ist so konzipiert, dass gemeinnütziges Wohnen im Fokus stehen. Das ist eine Branche mit einem verwalteten Wohnungsbestand von einer Million Wohnungen in ganz Österreich. Gemeinnützige Wohnbauträger sind ein wichtiger Teil des Wohnungsmarktes – vor allem im Bereich des leistbaren Wohnens. Ziel der Ausstellung ist, zu erklären, was Wohnungsgemeinnützigkeit ist, was die Aufgabe der Wohnbauförderung ist und wie leistbarer Wohnraum entsteht. Das alles wird anhand von 20 Beispielen aus ganz Österreich gezeigt.