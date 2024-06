Freude über Aus für geplantes Wasserspiel

Keine Schrebergarten-Atmosphäre

Und was sagen die „Krone“-Leser dazu: Vor allem das Aus für das Wasserspiel sorgt für Jubel. „Am Michaelerplatz Schrebergarten- und Spielplatz-Atmosphäre? Das wäre eine Verschandelung. Es gibt in Wien genug Plätze, an denen Kinder spielen können“, meint Patricia. Aber nicht an diesem geschichtsträchtigen Platz.