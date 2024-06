Rettungsaktion für unseren Michaelerplatz!

Kein Platz wie jeder andere

„Wir haben viele Zuschriften von Lesern erhalten, die Kritik geübt haben an diesem für Wien so besonderen Platz“, erklärt „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand. „Vor allem das Wasserspiel würde einen Spielplatzcharakter erzeugen.“ Das sieht auch Gerald Matt so, er warnte vor „Touristen, die den Michaelerplatz mit einem Strand verwechseln und in Badehosen herumhüpfen.“